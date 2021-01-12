Уже в ближайшую пятницу, 15 января, в Рязани могут открыть самый большой городской каток. Располагаться он традиционно будет на стадионе «Локомотив».В настоящее время сотрудники муниципальной спортшколы «Золотые купола» (в их ведении находится стадион – Ред.) продолжают заливку. Если в ближайшие дни не будет плюсовой температуры, то уже в пятницу и выходные дни все желающие смогут активно отдохнуть на свежем морозном воздухе.КУДА ЗВОНИТЬ?По всем вопросам работы катка, а также стоимости входных билетов для детей и взрослых, услуг по заточке и прокату коньков, парковки и гардероба, звоните по телефону (4912) 39-31-60.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!