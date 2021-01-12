Еще до нового года родители школьников рязанского лицея №52 забили тревогу. Они выразили категорическое несогласие с переводом детей на дистанционное обучение, поскольку это противоречит Конституции РФ.Было собрано множество подписей, бумаги направили руководству города и области. А уже после новогодних праздников записи с аналогичными заявлениями появились на официальных страницах местных чиновников в социальных сетях.«Мы потеряем детей, если не вернем их в классы» – считают мамы и папы. – «Дети не развиваются ни умственно, ни физически».В министерстве образования Рязанской области отреагировали на призыв родителей. Сообщается, что дистанционное обучение для школьников 5-6 классов продлится «всего лишь до 24 января».Посмотрим, какие шаги руководство региона предпримет в дальнейшем. «Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.