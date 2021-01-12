В новогодние праздники в Шацком районе неизвестные вандалы разрушили ставший знаменитым пляж «Мальдивы», расположенный на реке Цне. Были срезаны детские качели, сорваны баннеры и уничтожена декоративная надпись с названием пляжа.Издательство «Пресса» сообщает, что это уже не первый случай вандализма на территории Новочернеевского сельского поселения.Напомним, что пляжем «Мальдивы» несколько лет назад на общественных началах стал заниматься житель села Высокое Владимир Жарихин: обустроил спуск к реке, завез песок, оградил территорию столбиками. Чуть позже здесь же появились волейбольная площадка, детские качели, столы и лавочки. В теплое время пляж стал излюбленным местом отдыха сотен людей.