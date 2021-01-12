11 января в Воронеже выпустили на волю неясыть, сбитую машиной под Рязанью. Об этом сообщают волонтеры частного центра реабилитации диких животных «Сердце леса».Раненную птицу нашли в декабре прошлого года на одной из дорог Рязанской области и привезли в Воронеж. Там специалисты обследовали сову и обнаружили черепно-мозговую травму, кровоизлияние в глазу, гематому в груди и на левом плече. Позже рентген показал, что у птицы сломаны ребра и повреждено легкое. Ее состояние было очень тяжелым, но, к счастью, неясыть очень быстро пошла на поправку.Спустя несколько недель волонтеры привезли в коробке выздоровевшую птицу в район Кожевенного кордона и выпустили на свободу.«Рязанская сова, прощай!» - так озаглавили видео спасители неясыти.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!