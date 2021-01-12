Утром 12 января вся Рязань встала в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». Основными причинами заторов стали небольшие аварии и работа троллейбусов, по всей видимости, на одном из маршрутов произошли технические неполадки.По состоянию на 09:00, наиболее затруднено движение на Московском шоссе от Центрального автовокзала до улицы Вокзальной, на улице Зубковой, улице Новоселов, Касимовском шоссе, а также Восточной окружной дороге.Кроме того, автомобилисты с трудом пересекают перекресток Первомайского проспекта и улицы Типанова.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!