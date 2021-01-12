Днем 10 января на улице Рязанской города Михайлова 42-летний водитель автомобиля Toyota Mark потерял сознание и врезался в бордюр. Из-за того, что автомобиль долго буксовал на одном месте, его колесо задымилось.Проезжающие мимо люди вызвали скорую помощь и пожарных. Чтобы помочь водителю, находящемуся без сознания в закрытом автомобиле, пришлось выбить стекло.Медики оперативно доставили пострадавшего в Михайловскую районную больницу. В настоящее время жителю Воронежа ничего не угрожает, ему вовремя помогли неравнодушные михайловцы, сообщает издательство «Пресса».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!