На канале «Дороги Рязани» появилась запись видеокамеры, установленной на перекрестке Московского и Михайловского шоссе. Это фрагмент с ДТП, которое случилось поздним вечером 8 января.Напомним, в 23.25 столкнулись BMW и ВАЗ-2107. Опубликованные кадры позволяют оценить скорость BMW и увидеть, что у этого автомобиля с момента появления в кадре до момента аварии были выключены фары. ВАЗ, в свою очередь, не уступил дорогу при повороте налево – на Михайловское шоссе.В результате ДТП оба водителя – мужчины в возрасте 24 лет и 31 года – были госпитализированы.