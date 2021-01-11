Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, вечер 11 января 2021 года - в Рязанской области зарегистрировали 19 605 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 10 454 человека проживают в Рязани.Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:- в Московском районе – 3100 (+22 за сутки) случаев;- в Октябрьском районе – 3024 (+25) человека заболели;- в Железнодорожном районе – 2552 (+6) случая;- в Советском районе – 1778 (+20) случаев заражения.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!