В магазине на улице Щорса (Рязань) 59-летняя продавщица вопреки требованиям закона продавала подросткам алкоголь. О факте правонарушения в полицию сообщили неравнодушные горожане.Во время профилактического рейда сотрудники МВД действительно встретили возле торговой точки парнишку с бутылкой. Тот указал, что купил спиртное в магазине.Во время разбирательства выяснилось, что ранее 59-летняя продавщица уже уличалась в продаже спиртного несовершеннолетним и привлекалась к административной ответственности.После нового случая в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.