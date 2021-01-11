Областное правительство через паблик «Рязанская область» запустила опрос, нужно ли в Рязани наземное метро. Неизвестно, из праздного любопытства заинтересовались этой темой чиновники или просто приурочили к годовщине открытия первой линии метро в Лондоне, но напомнили, что в Рязани тоже хотели сделать метро, только наземное.«Попытка уже была в 2009 году. От станции Дягилево до станции Лесок пустили «городскую электричку». Правда, проект оказался нерентабельным, поэтому от него отказались», - говорится в сообщении.В качестве вариантов ответов на вопрос «Нужна ли Рязани «городская электричка» от Дягилева до станции Лесок?» рязанцам предложили: «Да», «Нет», «Нужна, если проект доработают», «Затрудняюсь ответить.За сутки проголосовали более 400 человек, и большинство пожелали видеть в Рязани городскую электричку – 52,8%, за вариант «Нужна, если проект доработают» - свой голос отдали 23,96%. Остальные против или затрудняются с ответом.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!