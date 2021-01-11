Полиция рассказала подробности серьезного массового ДТП в Шацком районе, которое произошло еще 8 января. По данным УМВД, около шести часов вечера 43-летний рязанец за рулем «Жигули» 14-й модели не справился с управлением и врезался с начала в KIA Rio, а потом влетел в китайский автомобиль Vortex Estina.В результате дорожного происшествия травмы получили 41-летняя пассажирка отечественной легковушки, восьмилетний ребенок – пассажир KIA, а также 27-летний водитель «китайца».В настоящее время по данному факту проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!