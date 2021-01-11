Вечером 10 января в Александро-Невском районе полуторогодовалый ребенок сильно ошпарился кипятком, опрокинув на себя чайник. Мальчика срочно на «скорой» доставили в районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.— У ребенка пострадали спина, левые ягодица, бедро, голень стопы. Площадь ожога – от 35 до 40%, — рассказывает «Прессе» и.о. главного врача Вера Кинякина. — Вызвали вертолет детской реанимации. На данный момент мальчик находится в хирургическом отделении детской ОКБ имени Дмитриевой.Известны и детали происшествия. Мальчик открыл духовку, залез на ее дверцу и дотянулся до чайника... Ожог от кипятка оказался очень серьезным.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!