Река Ока, протекающая вблизи Рязани, на сегодняшний день вызывает наибольшую обеспокоенность сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.Именно в это время лед на озерах имеет уже достаточную толщину и может выдержать человека, а вот на реках еще остается много промоин и участков, где лед еще не окреп. Поэтому-то специалисты регулярно напоминают рыбакам, брать с собой средства спасения.— Мы усилили профилактическую работу, и во многом благодаря этому удалось не допустить происшествий на водоемах в этом году, — сообщил и.о. начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!