До шести часов утра 11 января спецтехника расчищала дороги Рязани от снега. Всего более 50 единиц техники, в том числе – бульдозеры, самосвалы, тракторы, пескоразбрасыватели, грейдеры и минипогрузчики, работали с воскресного вечера.Рабочие убрали завалы снега с центральных дорог, а также с площади Мичурина, улицы Свободы, улицы Краснорядской, улицы Горького и других.Кроме того, благоустройщики обработали тротуары и дорожки, а уже рано утром пришла очередь взяться за лопаты дневным бригадам. В частном секторе и отдаленных районах Рязани работу продолжают подрядчики.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!