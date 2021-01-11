В 2021 году под Рязанью пройдет очередной армейский международный конкурс «Тактический стрелок». Соревнования команд, в каждой из которых будет по десять человек, на базе полигона рязанского училища ВДВ под селом Сельцы Рыбновского района.Конкурс проведут в несколько этапов по индивидуальному зачету, двойках и всей командой.Как отметили в минобороны, соревноваться военные будут в дневных и ночных стрельбах. В последнем случае бойцам необходимо будет грамотно использовать приборы ночного видения — ночные прицелы, тепловизоры и средства освещения.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!