В очередном туре ВХЛ рязанская команда принимала на своем льду соседей из Пензы, которые тут же начали преподносить неприятные сюрпризы. В начале четвертой минуты Дмитрий Арсенюк реализовал большинство.А к концу второй трети Зигурдз Подзиньш и Александр Борисенков практически решили вопрос о победителей в этом матче. Находившийся в рязанской \\"рамке\\" Данил Чечелев не выручил.Главного тренера \\"горожан\\" Сергея Решетникова, как это ни странно, после матча больше удивили \\"притихшие\\" рязанские болельщики, нежели качество игры его команды.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!