8 января на перекрестке Задубровье-Константиново на трассе М5 столкнулись иномарки Hyundai и Geely. Об этом сообщает телекомпания «ТКР».По данным телеканала, ДТП произошло в момент когда водитель Hyundai возвращавшийся в Константиново, пересекал трассу. Как выяснилось мужчина ездил в магазин в Задубровье. Водитель Geely, направлявшийся из Саратовской области в сторону Москвы, пытался уйти от столкновения, однако аварии избежать не удалось.Hyundai сначала врезался заднюю часть автомобиля, после чего машину развернуло и она еще раз столкнулась с «Geely» уже передом. В китайском авто сработали подушки безопасности, поэтому пассажир и водитель не пострадали.Водитель же корейской машины пристегнут не был. От столкновения он ударился головой. Мужчине оказали медицинскую помощь.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!