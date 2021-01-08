5 января посетители бара Alter Brauch стали участниками презентации и бесплатной дегустации напитка ИПА. Каждый желающий мог выступить не только дегустатором этого напитка, но и экспертом, заполнив подробную электронную анкету.ИПА появился на свет в далекой Индии по настоятельной просьбе английских офицеров еще в XIX веке. Сегодня он изготовлен специалистами «Старого завода» с привлечением специального гостя – стороннего мастера, уже имеющего опыт приготовления этого напитка. Мастер гарантирует натуральность напитка, экологичность приготовления и массу витаминов в составе!Напиток отлично подходит к пицце, жареной курице, мясу и пасте, а также к морепродуктам, выдержанным сырам, в чем смогли убедиться посетители Alter Brauch.Напиток произведен на «Старом заводе» в Спасском районе в экологически чистом районе. Кстати, именно экологичность продукции завода в качестве основного преимущества выделяет его руководитель Владимир Моторжин:- Для нас главное - чистота продукта, никаких добавок в нашу продукцию мы не делаем, это принципиальная позиция. В ИПА входят только натуральные компоненты.Посетители бара отметили вкус и аромат нового напитка.- Мне напиток понравился свежим цветочным ароматом, разнотравьем. Он переносит в лето, теплые дни, представляется свежий ветер в полях. Приятный вкус напоминает медовый, потом раскрывается на разные травы и даже фрукты, угадывается даже горчинка грейпфрута, - поделилась впечатлениями Наталья.Мне показалось, что для своей категории это напиток очень богатый. Я пробовал аналогичные напитки, этот показался ярче, прежде всего, своим насыщенным ароматом. Им можно просто надышаться, - отметил Николай.Результаты электронного анкетирования посетителей бара показали их позитивное отношение к новому напитку. ИПА Boat Station получает старт в новую жизнь, а Alter Brauch приглашает всех желающих на новые дегустации, которые проводятся в первый вторник каждого месяца. Добро пожаловать!На правах рекламы.