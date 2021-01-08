8 января сотрудники городского управления транспорта и МУП «УРТ» проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.На этот раз проверяющие ожидали нарушителей на остановке «Памятник Павлову» в центре Рязани.В рамках рейда специалисты выявили нарушителей, как среди пассажиров, так водителей и кондукторов. Всем им напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, а среди сотрудников транспортных предприятий, проведут дополнительный инструктаж по этой теме.Напомним, что согласно правилам, граждане, которые отказываются надевать маски в общественных местах, могут попасть под штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Какая конкретно сумма, будет решать суд.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!