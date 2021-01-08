7 января хоккейный клуб «Рязань» провел первую игру в 2021 году. В рамках регулярного чемпионата ВХЛ в город на Оке приехал казанский «Барс».Счет в первом периоде открыли хозяева. На 17-й минуте точным броском атаку «горожан» завершил Исаак Валицкий.«Барс» отыгрался в начале третьей двадцатиминутки. После броска Всеволода Ястребкова счет стал 1:1. За двадцать секунд до конца третьего периода после броска Артема Валеева гости могли выиграть в основное время. Но шайба прошла в считанных сантиметрах от штанги – болельщики схватились за голову.В овертайме удача все же благоволила игрокам «Барса». Удачно на добивании сыграл Александр Хованов, принеся гостям победу 2:1.Следующую игру ХК «Рязань» проведет 9 января. В гости в город на Оке пожалует пермский «Дизель».