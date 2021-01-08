Рязанские полицейские раскрыли грабеж, совершенный утром 2 января возле ДК в микрорайоне Приокский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В полицию обратился 31-летний мужчина, рассказавший, что в четыре утра возле дворца культуры «Приокский» на него напали. Неизвестные избили его и забрали мобильный телефон, после чего скрылись на автомобиле Hyundai Solaris.При этом в УМВД сообщили, что преступление уже раскрыто, подозреваемые установлены, а украденное мобильное устройство изъято. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!