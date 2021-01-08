133 случая COVID-19 зарегистрировали в Рязанской области за сутки. Такие данные 8 января опубликовал региональный оперштаб. Темп прироста за сутки составил 0,7%.Таким образом всего с начала пандемии в регионе выявили 19228 положительных тестов.В целом на 9.00 8 января поступила информация о 55011 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1905 человек. 53106 человек его уже прошли, все обследованы и здоровы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!