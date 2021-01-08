В праздничные дни сотрудники администрации Рязани поздравили лауреатов и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление подъездов и окон среди объединений общественного самоуправления.Всего на конкурс было направлено 34 заявки из 23 территорий.«В смотре приняли участие территории, где сами жители и активисты внесли большой вклад в новогоднее оформление и настроение в своих дворах, поселках и подъездах», - сообщили в городской администрации.Победителям и лауреатам конкурса - активистам ТОС вручили подарки и почетные грамоты.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!