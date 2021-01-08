8 января, на Рязанскую область вновь опустится туман с видимостью 200-500 метров. По данным филиала Росгидромета, также ожидаются гололед и гололедица. Метеопредупреждение такого содержания выпустило региональное ГУ МЧС.Из-за снижения видимости усложнится дорожная обстановка: могут возникнуть затруднения движения транспорта, увеличится вероятность ДТП. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными как водителям, так и пешеходам. Автомобилистов призывают снизить скорость движения, отказаться от лишних перестроений и обгонов.Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем рекомендовано ограничить прибывание на улице.Напомним, 7 января видимость также не превышала - 200-500 метров.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!