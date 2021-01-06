В рождественский сочельник, 6 января, рязанские воздухоплаватели поддержали всероссийский фестиваль-флешмоб «Яблоки на снегу». Пилот Дмитрий Жохов поднял в небо свой тепловой аэростат в районе моста через Оку (Рязань) и совершил полет через села Шумашь и Заокское.- Фестиваль «Яблоки на снегу» проводится 6 января в разных городах России. Его задача – объединить аэронавтов за общим делом, несмотря на разделяющие их расстояния, - отметил знаменитый рязанский воздухоплаватель Лев Маврин. – Сегодня погода позволила нам присоединиться к акции. Почему яблоки? На снегу пестрая оболочка аэростата напоминает сочное наливное яблоко, потому и появилось такое название.Напутствовал перед полетом молодого пилота сам Дедушка Мороз.