Около полудня 5 января на окраине поселка Кадом произошел пожар, загорелся частный дом.Пожарных вызвали соседи, которые увидели, как огонь схватил крышу. Когда после тушения, начали разбирать завалы, то обнаружили тело одного из местных жителей.В настоящее время следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту обнаружения трупа. Им предстоит установить точную причину смерти мужчины, его личность и возраст, а также все обстоятельства случившегося.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!