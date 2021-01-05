В среду, 6 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, но местами небольшой снег. Кроме того, возможен гололед (не путать с гололедицей – Ред.), ну а на дорогах возможна гололедица.Ветер юго-восточный, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -7...-2°С, днем -5...0°С.Кстати, ровно 50 лет назад, 5 января 1971 года в Рязани и области была похожая погода: облачная, с прояснениями. Шел небольшой снег, была слабая метель.«Сильный северо-западный ветер, а температура днем -7... -12 градусов мороза», - сообщало тогда рязанское гидрометбюро.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!