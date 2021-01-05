Инспекторы рязанской ГИБДД в очередной раз напомнили автомобилистам, как чревато засыпать за рулем. Так, в Кораблинском районе полицейские остановили несколько машин только для того, чтобы рассказать о пользе своевременного отдыха.— Нельзя допускать непрерывной езды более двух-трех часов и следует избегать агрессивного стиля вождения, — отметили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.Напомним, в ночь на 25 декабря на заснеженной трассе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области, который уснул (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!