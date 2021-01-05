К утру 5 января в Рязани и области выявили еще 135 случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует федеральный штаб опергруппы.Всего с начала пандемии в Рязани и области коронавирус подтвердился у 18 833 человек.Что касается выздоровленных людей, то их за сутки прибавилось на 112 человек, всего – 17 157.Умерли за сутки два человека, всего – 173. Отметим, что в действительности люди умерли еще месяц назад. Просто так долго в России решается, причислить человека к умершему от коронавируса или от чего-то другого.«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - продолжают уверять чиновники.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!