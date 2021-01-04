Администрация Рязани рассказала о еще одной локации, где можно погулять и зарядиться новогодним настроением. Это площадка у Зеленого театра в Центральном парке культуры и отдыха.Большинство арт-объектов на этот раз разместили в Верхнем городском парке, но кое-какие из них «поселились» в ЦПКиО. Помимо различных фигур, украшений и интерпретаций новогодних елок там есть специальный геокупол с фотозонами.«Лазерная подсветка деревьев делает площадку необычайно красивой в вечернее время», - заметили в администрации.