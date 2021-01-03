1 января на 150 километре трассы М-5 «Урал» на территории Луховиц грузовая фура Volvo и легковой автомобиль Ford столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщает издательство «Пресса».В результате аварии погибли три человека. Как выяснили наши коллеги, жертвами ДТП стали Юрий и Ирина Лискины, а также их старшая внучка Полина. Мужчина и женщина преподавали в Подвязьевской общеобразовательной школе.– Ученики их любили, учителя и жители поселка бесконечно уважали. Действительно хорошие и люди, и педагоги. Ирина Викторовна в последние годы не работала, Юрий Алексеевич преподавал до последнего. Весь коллектив школы скорбит вместе с их родными и близкими, мы потрясены и горюем, - поделилась с журналистами директор школы Елена Юдина.Отмечается, что средней внучке в аварии удалось выжить.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!