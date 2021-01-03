Уполномоченные сотрудники управления по делам ГОЧС Рязани провели рейды по проверке соблюдения горожанами мер безопасности на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.«3 января разъяснительные беседы были проведены с 8 рязанцами, протоколы об административном правонарушении, в этот раз не составлялись», - сообщили в ведомстве.В администрации уточнили, что рейдовые мероприятия проходили на остановке общественного транспорта «Завод ТКПО».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!