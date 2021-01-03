4 января на дорогах Рязанской области ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.По данным метеорологов в регионе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днем -5…0ºС.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!