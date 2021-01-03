В ночь с 2 на 3 января МБУ «ДБГ» провело ремонт участка Северной окружной дороги площадью более 50 м2. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.По данным ведомства, работы проводились для срочной ликвидации аварийных выбоин. Дорожное покрытие латали с применением литой асфальтобетонной смеси. Кроме того, за первые дни 2021 года ремонт провели на улице Леволыбедской и перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова.«Мероприятия по приведению в нормативное состояние участков улично-дорожной сети в областном центре будут продолжены», - подчеркнули в администрации Рязани.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!