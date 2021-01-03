134 случая COVID-19 зарегистрировали в Рязанской области за сутки. Такие данные 3 января опубликовал федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18565 положительных тестов.Поступила информация еще о 98 людях, которые переболели коронавирусной инфекцией. Теперь заболевание перенес 16941 человек.Официально власти признали смерть 168 человек в результате COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!