Из-за аварии на водопроводе жители трех многоквартирных домов остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.По данным ведомства, 2 января в здании теплопункта на улице Дзержинского, 62 произошел порыв водопровода.«Специалисты МП «Водоканал города Рязани» проводили работы по ликвидации аварии до 2.00 3 января. В настоящее время ремонт продолжается с привлечением специалистов МУП «РМПТС», - говорится в сообщении горадминистрации.Без воды остаются жители домов, расположенных по адресам: улица Дзержинского, 62 к.1, улица Стройкова, 11, улица Пушкина, 38.Водоснабжение планируют восстановить к 16 часам 3 января.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!