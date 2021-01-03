2 января в 23 часа 7 минут поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире кирпичного пятиэтажного дома на улице Магистральной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.Во время ликвидации возгорания из квартиры эвакуировали пять человек. Есть пострадавшие. Огнем повреждена мебель. Причина ЧП и причиненный ущерб устанавливаются.В ликвидации возгорания участвовали три пожарных автомобиля и 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!