Чиновники областного правительства с 31 декабря по 1 января обнаружили пять кафе и ресторанов, которые работали после 23:00. Об этом сообщает опергруппа.Так власти вместе с санитарными врачами выявили:- 19 фактов незаконной торговли пиротехникой. Чиновники изъли, изъяли 2461 единицу несертифицированных изделий;- шесть фактов незаконной продажи елок. Изъяли 120 единиц;- десять фактов незаконной рубки лесных насаждений;- выявили и пресекли пять предприятий.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!