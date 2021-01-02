В Рязанской области продолжается снижение по суточному приросту зараженных коронавирусом. Так, к утру 2 января в регионе выявили еще 136 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб правительства.Напомним, ранее количество заболевших исчислялось 141, 139 и 138 – планка пошла на снижение.Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 18 431 человек.Выздоровели за сутки всего 79 человек, общее количество – 16 853. Но самая печальная статистика о смертельных случаях. За минувшие сутки скончались три человека, а всего с начала пандемии непосредственно от коронавируса в Рязани умерли уже 165 человек.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!