Зимой, особенно во время новогодних праздников, бани и сауны остаются любимыми местами отдыха рязанцев, утверждает региональное управление МЧС, и напоминает простые меры безопасности.Чтобы избежать беды и сохранить свое имущество от огня, необходимо:- печь и дымоход прочистить, отремонтировать, а трещины надежно заделать;- не забывать про утолщение стенок печи;- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - противопожарную отступку;- там, где конструкции здания примыкают к дымоходным трубам, нужно предусмотреть противопожарную разделку;- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический предтопочный лист;- чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более, чем по полтора часа;- за три часа до отхода ко сну прекратить топить печь;- периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;- не сушить на печи вещи и сырые дрова;- нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;- опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.нельзя применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!