31 декабря около двух часов дня в полицию Рязани поступило заявлению от родителей 8-летнего мальчика, в котором сообщалось, что их ребенок не вернулся домой. Выяснилось, что мальчик пошел играть во дворе с друзьями, пока родители готовились к встрече Нового года. В какой-то момент мальчишка пропал из поля зрения, родители забили тревогу.На место приехали полицейские. Опросив соседей и ребятню, им удалось выяснить, что мальчик ушел куда-то со двора со своим 8-летнем товарищем. Оказалось, что мальчишки пошли в гости поиграть в новую приставку, которую недавно подарил Дед Мороз.Мальчик, увлекшись игрой, не заметил, как быстро пролетело время. Полицейские объяснили ребенку, что важно слушаться родителей и сообщать им о том, куда и зачем он собирается пойти. Также стражи правопорядка пожелали мальчику и его семье крепкого здоровья, счастья, успехов и удачи в Новом 2021 году!