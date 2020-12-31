Герой России, член фракции «Единой России» в Госдуме, парламентарий от Рязанской области пожелал жителям региона крепкого здоровья:- Дорогие друзья! Приближается самый светлый и самый радостный праздник – Новый год. Я поздравляю всех вас с наступающим 2021 годом!Любимый всеми праздник является не только началом нового календаря. Это и новые цели, и новые победы. Он пробуждает в сердцах людей веру и надежду, доброту и любовь.Пусть грядущий год будет добрее, ярче и лучше, чем год уходящий. Пусть он принесет счастье и радость.Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким. Берегите себя и будьте счастливы!