Глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила жителей областного центра с наступающими праздниками:- От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!Традиционно в декабре принято подводить итоги и строить планы на будущее. 2020-й останется в нашей памяти как непростое время для города, страны, всего мира. Но и назвать уходящий год неудачным для Рязани нельзя: реализованы важные проекты, выполнены все социальные обязательства.В эти сказочные предновогодние дни мы верим, что наступающий 2021-й год обязательно будет легче, радостнее, позволит осуществить все задуманное, исполнит мечты. Пусть в каждой рязанской семье эти самые светлые, самые добрые праздники будут теплыми, семейными, по-настоящему сказочными, пусть они станут ярким началом нового, счастливого периода нашей жизни. Пусть все испытания останутся в прошлом, все загаданные под бой курантов желания обязательно сбудутся!От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья и радости!