В возрасте 59 лет скончался глава администрации Котелинского сельского поселения Кадомского района Федор Федорович Трубаков.Губернатор Рязанской области Николай Любимов, региональное правительство, центральные исполнительные органы госвласти выражают глубокие соболезнования по поводу безвременного ухода из жизни Федора Федоровича.«За долгую трудовую деятельность он внес весомый вклад в развитие Кадомского района, местного самоуправления, под его руководством были реализованы многие социально значимые проекты, направленные на повышение качества жизни людей. В памяти знавших его людей Федор Федорович навсегда останется как профессионал высочайшего класса, человек с активной жизненной позицией, целеустремленный, ответственный и глубоко порядочный», - говорится в правительственном некрологе.После похорон, 29 декабря, глава Кадомского района Александр Кочетков поделился на своей странице в «ВК»:— Сегодня проводили в последний путь главу Котелинского сельского поселения Трубакова Федора Федоровича. Очень грамотный руководитель, инженер, патриот своей малой родины и просто хороший позитивный человек. Он пользовался заслуженным уважением и любовью своих земляков. Память о нем будет жить в добрых его делах и свершениях... Самые искренние соболезнования семье».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!