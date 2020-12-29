Около шести часов вечера 25 декабря в деревне Ялтуново Рязанского района на заводе «Форт» пострадал рабочий. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, мужчина занимался лакокрасочными работами, и в результате загорелись легковоспламеняющиеся жидкости. Рабочего с термическими ожогами 3-4 степени госпитализировали в Областную клиническую больницу.СПРАВКА «КП»ООО «Форт» - биофармацевтическая компания, где разрабатывают и производят вакцины от гриппа, а также лекарства в области иммунологии, ревматологии, нефрологии и онкологии.Производственная мощность позволяет произвести 40 млн доз вакцин против сезонного гриппа и 120 млн доз против пандемического.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!