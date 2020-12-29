Во вторник, 29 декабря, статистику детальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще четыре человека. Это трое мужчин в возрасте 65-ти, 76-ти и 77-ми лет (скончались в ноябре) и одна 68-летняя женщина (скончалась в октябре). Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стал именно коронавирус.Всего в Рязанской области по состоянию на 29 декабря жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 152 человека.ЧИТАТЬ ТАКЖЕКоронавирус в Рязанской области вновь преодолел свой максимумПандемия перед Новым годом продолжает набирать обороты. Увеличилось и число жертв (подробности).