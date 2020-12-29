На место гибели в страшном пожаре четырех человек выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Рязанской области. Они осматривают место происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося.Кроме того, следователи продолжают устанавливать точный возраст и социальные характеристики погибших.— С учетом полученных в ходе первоначальных следственных действий данных будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в региональном СК.Напомним пожар в частном доме, расположенном в поселке Никуличи, случился в 04:47. На момент возгорания в доме находились пять человек. Девочку 8 лет удалось спасти, она госпитализирована.В результате пожара погибли проживавшие в доме супружеская пара и двое их малолетних детей, предположительно в возрасте 10-11 лет и 2,5 месяцев.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!