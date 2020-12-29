27 декабря в возрасте 50 лет скончался заведующий детским травматологическим пунктом, травматолог-ортопед детской ОКБ Улыбин Валерий Александрович.«Валерий Александрович был любим и уважаем всеми сотрудниками. Он никогда не был равнодушен к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом. Повседневное общение с Валерием Александровичем, его оптимизм, чувство юмора, приносило радость и придавало сил. Он был заботливым отцом и любимым мужем.Спасибо Валерию Александровичу за пример, каким надо быть в жизни, в любви, на работе. Он был эталоном врача, мужчины и друга», - говорится в некрологе его коллег.ДОСЬЕ «КП»Валерий Александрович Улыбин родился 30 января 1970 года.В 1994 году окончил Рязанский медицинский институт имени Павлова.С 1995 года и до даты своей кончины он посвятил себя охране здоровья детей.Валерий Улыбин владел всеми видами операций и консервативных лечений на сегментах конечностей при оказании экстренной медицинской помощи больным с повреждением опорно-двигательного аппарата. Уделял внимание диагностике и оперативному лечению сложных ортопедических заболеваний.За многолетнюю хорошую работу был награжден благодарностями министерства здравоохранения Рязанской области.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!