На пожаре в Никуличах погибли двое детей в возрасте 1 года и 10 лет, сообщает прокуратура Рязанской области (под данным СК, окончательно возраст погибших детей еще не установили. Предварительно, одному ребенку 10-11 лет, другому 2,5 месяца). Еще одной восьмилетней девочке удалось спасти. Его тут же госпитализировали, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи.Напомним, рано утром 29 декабря в Рязани на улице Рязанской произошел страшный пожар. Первое сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную службу ГУ МЧС России по Рязанской области в 04:47.По прибытии пожарных на место, выяснилось, что горит двухэтажный частный дом. На момент пожара в доме находились пять человек.В результате происшествия четыре человека погибли, в том числе двое детей.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!