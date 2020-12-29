29 декабря в 4 часа 47 минут поступила информация о пожаре в частном доме на улице Рязанской в поселке Никуличи.По предварительным данным, озвученным региональной прокуратурой, возгорание произошло на площади 4 квадратных метра. На момент пожара в доме находилось 5 человек, 4 человека погибли, в том числе 2 детей. 8-летнюю девочку удалось спасти, ее госпитализировали.- На место происшествия выехали заместитель прокурора области Виктор Эпп и прокурор Октябрьского района Анатолий Лушин. Они координируют действия правоохранительных органов по установлению причин и обстоятельств пожара, - сообщила старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина.По данным регионального ГУ МЧС, в тушении принимали участие 39 человек и 13 единиц техники. На месте работает оперативная группа во главе с врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александром Савуковым.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!